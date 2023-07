Ha rischiato un’altra minusvalenza l’Atalanta, dopo quelle probabili con Demiral e Musso, sempre se l’argentino alla fine partirà, ma con un colpo di coda (e di fortuna grazie a mister Farioli che si era innamorato del franco-ivoriano) è arrivato un tesoretto da 20 milioni dalla cessione di Boga. Un giocatore che non ha mai raccolto l’eredità del Papu Gomez e a Bergamo non ha mai trovato la sua dimensione stabile. “Non tutto va secondo i piani”, ha salutato così l'Atalanta Boga. Frase che avrebbe potuto pronunciare anche il club bergamasco.



TROPPO CARO, A MENO CHE...- Non ha fatto in tempo ad incassare dal Nizza, che la dirigenza nerazzurra ha già reinvestito l’intera entrata, aggiungendoci pure altri 10 milioni, per El Bilal Touré. La punta centrale classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Almerìa per 30 milioni totali. È l’acquisto più caro della storia dell’Atalanta. Alla domanda se li vale, rispondono i 7 gol alla Liga e i 9 in Ligue 1. Probabilmente ancora no, ma si spera in un altro colpo ‘alla Højlund’: un classe 2003 danese per cui 17 milioni, 11 mesi fa, sembravano un’infinità, ma oggi ne vale quasi il quadruplo. E Højlund? Una nuova punta che fa le sue veci o quelle di Zapata significa una sola cosa, con un investimento così importante: l’accordo con lo United è stato già raggiunto o Muriel e Zapata partiranno in blocco.



NUMERO 10- Boga era un numero 10, Touré una punta. L’Atalanta ha cambiato ruolo, ma resta orfana di un giocatore di estro, tecnica, grinta e fantasia. Un altro Gomez, un altro Ilicic, decisivo per i gironi europei. Touré quindi potrebbe non essere l’unico acquisto per l’attacco, l’Atalanta lavora sullo sfondo per un colpo a sorpresa, un jolly tuttocampista che indossi la doppia cifra sulla schiena.