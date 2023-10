Non sono stati gli acquisti top da 25, 31 milioni di euro, con un passato da riscattare, a decidere la prima posizione in classifica in Europa League dell'Atalanta in un girone dove lo Sporting, che doveva essere il favorito, è stato invece dominato per tutto il primo tempo. Sono stati Ruggeri e Scalvini, due giovani cresciuti nel giardino di casa: all'apparenza a parametro zero, in realtà prodotto di un investimento mirato e cominciato tanti, tanti anni fa.



ORGOGLIO ITALANTA- Primo gol in Europa per Scalvini, già promessa della Nazionale, primo gol in assoluto per Ruggeri, che potrebbe prendere il posto di Di Marco nell'Italia di Spalletti. Il ct è venuto a Zingonia proprio per parlare a Gasp dei talenti azzurri da convocare in futuro. E tra Carnesecchi, Toloi, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta e Scamacca, la Nazionale a Bergamo può fare caccia grossa.



VERSO LA LAZIO- Il tridente a tripla K è la certezza del Gasp, che ancora non può contare sul miglior Scamacca, di rientro dall'infortunio. Koopmeiners-De Ketelaere-Lookman invece triangolano che è un piacere, sovrapponendosi agli esterni Ruggeri e Zappacosta e portando via i difensori alle incursioni in profondità di Scalvini. L'Atalanta del primo tempo a Lisbona può batterle tutte, Lazio compresa, quella del secondo no: il segreto è non perdere la sua identità, continuare ad attaccare e aggredire senza chiudersi troppo.