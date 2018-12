Al 94’, quando Giacomelli manda tutti a casa col suo strumento a fiato, l’acqua bagna quel che resta di un campo dove si è combattuto, sudato, sperato., quella di non perdere contro le big del campionato. C’era riuscita con Milan, Inter, Roma e ci stava riuscendo col Napoli di Ancelotti, ma. Perché neppure una storta è riuscita a fermare insigne.Tenere a freno il folletto azzurro è quasi impossibile, è vero,solo dopo 120’’, stesso copione di Bologna, la Bergamasca finisce sotto. Una doccia fredda che a poco a poco diventa un bagno caldo in cui l’Atalanta si immerge fino al collo:E invece no, l’ex Zapata inserisce il gettone della seconda zampata, ancora come a Bologna. Ma a mandare tutto all’aria, quella difesa che fa acqua:gioca in bambola, sempre in ritardo sul 24;non spazza via la sfera in area piccola, tentenna e rischia, colpevole anche lui sul gol. Peccato per Toloi e Djimsiti…Peccato perché, dopo l’1-1, dai monitorE abbiamo tirato un sospiro di sollievo: con Berat nelle retrovie, forte del gol con l’Inter, un gigante tra i nani, e Masiello a riposo forzato, la Dea avrebbe avuto qualche chance. Invece no, entra Valzania e Gasperini parla di “a”. Fuori forma Djimsiti, fuori dai giochi Toloi e fuori fase il resto della difesa, insomma, poteva finire anche peggio.Note positive? Quelle dei cori bergamaschi, definite da Ancelotti ‘un esempio di intelligenza’. Niente gara bloccata quindi, solo un giocatore sbloccato:Col Natale alle porte, è sicuramente una buona idea.Tutto sommato, anche se è da tre settimane che non si somma un punto,Domenica c’è la più mediocre Udinese: se verrà accolto il ricorso, l’Atalanta avrà pure Ilicic.. Con Josip in campo e Zapata infuocato, si potrà parlare di un altro risultato. Senza un buco, anzi due, nell’acqua della difesa.superare la capolista farebbe dimenticare questa sconfitta all’85’. Ma