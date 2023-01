Poche le note liete di uno Spezia-Atalanta che avrebbe dovuto rappresentare la svolta per la squadra di Gasperini dopo il ‘November horribilis’ e invece l’ha rigettata ancora più in basso in classifica (settima a quota 28) dopo averle fatto sfiorare l’incubo della 5^ sconfitta nelle ultime 6 gare di Serie A. Con l’atteggiamento sbagliato, la difesa distratta e sbilanciata, l’Atalanta ha cancellato i 52 giorni di pausa Mondiale e ha rimandato l’appuntamento a una vittoria che manca dal 30 ottobre. Concentriamoci allora sulle due note liete.



PANCA KILLER- Rasmus Højlund è un ‘Si’ lietissimo: il danese classe 2003 è il giocatore straniero più giovane ad aver realizzato almeno due reti in questa Serie A. Il gol di ieri valeva doppio, ha aperto le danze a una rimonta insperata. Ma fin dal suo ingresso in campo ha saputo dare la scossa a un attacco molle: la sua aggressività, mentale ancor prima che fisica, è la dimostrazione che è lo spirito giusto a fare il risultato. Ha sfiorato un altro paio di gol, prima e dopo aver insaccato il 2-1. E con lui l’Atalanta è tornata a far male dalla panca, vecchia consuetudine dimenticata. Come Pasalic, sempre decisivo con lo Spezia, 6 gol in 5 gare. Il bronzo in Qatar gli ha fatto bene, ora si riprenderà il suo posto sulla trequarti.



TROPPI KO- Anche Højlund, difficilmente resterà a guardare di nuovo a bordocampo. Soprattutto perché Muriel ha i tacchetti scivolosi, non solo in senso letterale, e Zapata non riesce più a riprendersi. Sfortunato l'attaccante colombiano, che aveva rinunciato alle vacanze invernali per allenarsi il doppio e sembrava al top della forma, e invece si è dovuto arrendere dopo il duro scontro con Zoet. La forte contusione al ginocchio sarà da valutare, ma anche il suo umore dopo tanti inciampi. Basti pensare che il 31enne dalla scorsa stagione, la 2021/2022, tra distorsioni, infortuni alla coscia e svariati problemi muscolari, è stato ai box ben 183 giorni, perdendo in totale 29 partite.