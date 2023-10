Quello degli esterni è il reparto più ricco per mister Gian Piero Gasperini in questo inizio di stagione. Ha a disposizione il titolare di sempre Hateboer, l’ex Psg Bakker, il nuovo arrivato Holm e il giovane Zortea. In campo però, non scende nessuno di loro, se non per pochi e brevi spezzoni. Il tecnico nerazzurro ha deciso di affidarsi alla coppia che non ti aspetti, Zappacosta e Ruggeri, che l’ha già ripagato della fiducia: insieme hanno totalizzato 1 gol e 6 assist.



ZAPPACOSTA- A lui manca solo la gioia di esultare, sfiorata e divorata contro la Juve, e la maglia azzurra, che sta inseguendo sulle orme di Scamacca. Quando gli infortuni non lo fermano, il duttile Zappacosta è un corridore nato, con una visione d’insieme rara, scatti e duelli cercati allo sfinimento.



RUGGERI- I numeri parlano per lui, decisivo in un’azione ogni due gare grazie alla rete europea con lo Sporting e ai 4 assist: i suoi cross sono pennellati, impossibile non intercettarli. Da partente a punto fermo della corsia sinistra, si è guadagnato la maglia e ora, da perfetto bergamasco, non la molla più. Il paragone di Gasperini con Gosens dice tutto, gli esterni possono tornare a brillare come negli anni della Champions.