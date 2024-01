Atalanta,un difensore in lista per sostituire il partente Soyuncu

Dopo l’imminente partenza di Soyuncu direzione Fenerbahce l’Atletico Madrid è in cerca del sostituto. Secondo quanto riporta Marca José Luis Palomino dell’Atalanta sarebbe nella lista dei candidati per sostituirlo ai Colchoneros.



I DETTAGLI - Il centrale argentino classe 1990 non sta trovando lo stesso spazio che ha avuto nelle stagioni precedenti alla Dea e l’arrivo di Isak Hien (attualmente infortunato) dal Verona rischia di togliergli ulteriore spazio. Da valutare anche l’eventuale minutaggio che potrebbe avere a Madrid visto il pacchetto di difensori centrali di cui dispone Simeone. Lo stesso è composto da Gimenez, Hermoso, Savic, Azpilicueta, senza dimenticare Witsel utilizzato nella linea a 3 di difesa. Tuttavia l’argentino non è l’unica soluzione per i Colchoneros, che starebbero valutando più possibilità. Un vantaggio che potrebbe convincere il club di Madrid a preferire Palomino riguarda principalmente il fatto di essere un difensore a buon mercato, dal momento che il suo contratto con la Dea scadrà quest’estate.