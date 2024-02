Athletic Bilbao-Girona: le probabili formazioni, dove e quando vederla

Tre punti per continuare a sognare. E' questo l'obiettivo del Girona nel posticipo della 25 giornata di Liga in programma lunedì alle 21. La squadra di Michel è seconda tra il Real Madrid capolista e il Barcellona terzo, vuole accorciare la distanza dai Blancos per continuare a sperare di fare la storia vincendo il loro primo campionato nella storia del cub. Al San Mamès contro l'Athletic Bilbao il Girona è a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta per 0-4 proprio contro le Merengues nell'ultimo turno, nella partita precedente hanno pareggiato in casa con la Real Sociedad e l'ultima vittoria è quella di venti giorni fa col Celta Vigo.



COME STA L'ATHLETIC BILBAO - L'Athletico Bilbao è in una situazione simile ma qualche posizione più in basso: quinta in classifica, la squadra di Valverde cerca la vittoria per avvicinarsi all'Atletico Madrid quarto e a +5. Il Bilbao non perde dalla trasferta di Valencia un mese fa, l'ultimo ko in casa però è di agosto 2023 contro il Real Madrid. Il Girona proverà a sbancare il San Mamès senza Yan Couto squalificato, Michel dovrà rinunciare a uno dei migliori giocatori della sua squadra monitorato anche dal Manchester City; dall'altra parte è in dubbio Nico Williams. La partita sarà visibile su Dazn dalle ore 21.



Le probabili formazioni



Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, de Marcos, Paredes, Berchiche; de Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. All.: Valverde.

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Arnau Martinez, Eric Garcia, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia, Martin; Tsygankov, Dovbyk, Savio. All.: Michel.