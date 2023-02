Jon Uriarte, presidente dell'Athletic Bilbao, ha parlato al giornale basco Deia tornando sull'acquisto a titolo definitivo dopo il prestito di Ander Herrera, di ritorno dopo tanti anni:



"Avevamo già detto che Ander sarebbe rimasto con noi per due anni. Il prestito è stato trasformato in cessione. Tutto questo a costo zero, senza pagare un euro per il prestito, né per la cessione. È un iter burocratico che abbiamo finalizzato questa settimana".