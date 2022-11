Il nome di Nico Williams, ala dell'Athletic Bilbao, può accendere il mercato. Il giocatore è sceso in campo con la Spagna all'esordio ai Mondiali, mettendo in mostra le sue qualità. Il suo agente ha parlato in un'intervista riportata da Fichajes, chiarendo che Nico non ha ancora un accordo per il rinnovo con l'Athletic. "Ci siederemo a parlare. Ci sono buone possibilità per il suo futuro qui e nella nazionale.", ha aggiunto il rappresentante di Williams, chiarendo che la volontà di sedersi a parlare c'è. Per le pretendenti la buona notizia è che l'accordo non c'è ancora, con il contratto in scadenza a giugno 2024.