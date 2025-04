Athletic Bilbao-Rangers: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Athletic Bilbao - Rangers in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, allo Stadio San Mames c'èSecondo round tra i baschi di Valverde e gli scozzesi di Ferguson, confronto apertissimo dopo la gara d'andata: a Glasgow infatti la partita è finita 0-0, tutto si decide nella gara di Bilbao.Chi superera il turno in semifinale affronterà una tra Manchester United e Lione.Tutte le informazioni su Athletic Bilbao-Rangers:

: Athletic Bilbao-Rangers: giovedì 17 aprile 2025: 21.00: Sky Sport (256): Sky Go, NOW: Agirrezebala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi.. Valverde.: Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Diomandé, Raskin; Cerny, Igamane, Hagi; Dessers.. Ferguson.- La sfida tra Athletic Bilbao e Rangers sarà trasmessa in esclusiva da Sky: il canale di riferimento è Sky Sport (256).

- Athletic Bilbao-Rangers sarà disponibile anche in diretta streaming. Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.