Può giocare sia come attaccante esterno che quarto di centrocampo come nel 3-4-3 ma può fare anche il trequartista nel 3-4-1-2: Alejandro Berenguer è un giocatore molto duttile e in questo ritiro a Bormio si sta dimostrando anche tra i più in forma di tutto il Torino.



Sulle tracce di Berenguer c'è l'Athletic Bilbao ma il Torino non sembra intenzionato a cedere il calciatore, a meno di un'offerta realmente irrefutabile da parte del club spagnolo.