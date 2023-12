Mikel Vesga e l'Athletic Club di Bilbao hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto che legava il mediano al club basco fino al 30 giugno 2027, quindi per altre tre stagioni.



Il comunicato: "Il giocatore, che sta disputando la sua settima stagione in prima squadra, è diventato un elemento fondamentale della rosa, con una media di 40 partite ufficiali negli ultimi tre anni.



Lo spagnolo, arrivato nel 2014 per trascorrere due stagioni al Bilbao Athletic, ha disputato 189 partite e ha segnato nove gol, di cui due in questa stagione, entrambi contro il Real Betis. Campione della Supercoppa 2019-20, Vesga ha firmato il suo contratto questa mattina al San Mamés alla presenza del presidente, Jon Uriarte, e del direttore generale del calcio, Mikel González. Nella linea tracciata dal Consiglio di Amministrazione, il rapporto di lavoro di Mikel Vesga prevede una struttura retributiva fissa con una componente variabile in base ad obiettivi. Il calciatore terrà una conferenza stampa al ritorno degli allenamenti dei Leoni dopo la pausa natalizia, mercoledì 27 a Lezama".



Il direttore generale Mikel González ha valutato così il rinnovo: "È un pezzo fondamentale nell'attuale sistema di gioco. È il centrocampista di posizione più completo: ci dà equilibrio, potenza difensiva, gioco aereo. A tutto questo bisogna aggiungere la sua capacità di tirare rigori".



González ha sottolineato anche la sua esperienza in rosa: "È un giocatore con esperienza e il numero di partite disputate nelle ultime stagioni ci fa pensare che continuerà ad essere importante quanto adesso".