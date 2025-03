Athletic Club, Dani Vivian: "La Roma ha avuto Totti, storia di appartenenza simile alla nostra. Sarà bellissimo"

Getty Images

Dani, difensore dell'di Bilbao prossimo avversario dellanegli ottavi di finale di Europa League, ha parlato a Cronache di spogliatoio, dedicando un pensiero anche all'imminente doppia sfida contro i giallorossi."Sarà un doppio scontro bellissimo perché giocheremo prima all’Olimpico, che è molto importante a livello europeo, e poi al San Mamés, che per me è il più bello che esista, incredibile in ogni partita. Dobbiamo godercela. Arriviamo bene alla partita, siamo forti. E anche la Roma sta facendo bene, ha un livello alto. Spero che sia una bella sfida e una festa sugli spalti. E poi la Roma ha avuto Totti, che è sicuramente uno dei più famosi in Spagna e ha una storia di appartenenza simile alla nostra".

Dopo 26 giornate di campionato, l'Athletic è quarto in classifica con 48 punti, a meno nove dal Barcellona capolista dopo la sconfitta di misura contro l'Atletico in cui gli uomini di Ernesto Valverde hanno colto i legni per tre volte dopo lo svantaggio firmato Alvarez.