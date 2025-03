Athletic Club-Roma LIVE le formazioni ufficiali: Dovbyk con Dybala, sorpresa Baldanzi

è la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A Bilbao si riparte dal 2-1 dello stadio Olimpico firmato da Angelino e Shomurodov. La formazione giallorossa dovrà difendere il goal di vantaggio, anche per cercare di mantenere viva la speranza che l'Italia possa avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League.Agirrezabala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri Berchiche; Ruiz De Gallareta, Jaureguizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. All. Valverde.

Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri.