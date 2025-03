Athletic Club-Roma, tensione fuori dallo stadio: scontri tra ultras giallorossi e polizia

ANP/AFP via Getty Images

In vista della sfida ditra, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, ci sono stati degliI giallorossi si sono presentati in massa in Spagna per assistere alla partita (2000 tifosi, di cui circa 300 ultras) e il corteo è stato scortato fino all’arrivo allo stadio. Alcuni ultras giallorossi, però,. Ad evitare il peggio ci ha pensato la polizia basca con cariche di alleggerimento. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono volate anche numerose manganellate.

La tensione è, poi, momentaneamente calata, anche se fuori dallo stadio, nei pressi del gate zero, ci sono state altre cariche da parte della polizia, con i tifosi giallorossi che, dopo aver capito cosa stesse succedendo fuori dallo stadio, hanno cercato di andare in soccorso del resto del corteo romanista.