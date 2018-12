E dopo il passo falso dell'Amburgo, che nella scorsa primavera ha detto addio alla Bundesliga dopo oltre 50 anni, l'esclusivo club dei "mai stati in B" potrebbe presto restringersi ulteriormente. Se Inter, Barcellona e Real Madrid non corrono al momento nessun rischio di scendere nella categoria inferiore, la stagione da incubo dell'non può far stare tranquilli i tifosi baschi. I: terzultimo posto a sole quattro lunghezze di distanza dal fanalino di coda Huesca.- Ma i numeri parlano di una situazione di gran lunga più preoccupante., un 2-1 casalingo contro il Leganes. Oltre tre mesi senza vittorie, con un successo esterno che manca dal 9 aprile, quando i biancorossi si imposero per 1-3 sul campo del Villarreal. L'esonero dell'allenatore Eduardo Berizzo, arrivato nella giornata di martedì dopo la sconfitta contro il Levante, appariva ormai inevitabile.- Negli ultimi due anni fiumi di milioni hanno rimpinguato le casse del club. Le cessioni illustri di giocatori come Laporte (per 65 milioni al Manchester City) e Kepa (per 80 milioni al Chelsea) hanno fruttato un tesoretto monstre. Ma la politica dell'Athletic è ormai più che nota:. Una dichiarazione d'amore alle proprie origini, da un lato, una condanna a dover contare sempre e solo sull'efficienza dei lombi delle donne della Biscaglia, dall'altro. Se finora questa scelta identitaria ha sempre pagato, permettendo alla squadra di prendere parte a tutte le 88 edizioni della Liga, ora potrebbe essere giunto il momento del conto.. Le generazioni degli Etxeberria, degli Llorente o degli Iribar sono solo un lontano ricordo. I tifosi baschi, comunque, non smetteranno certo di cantare. D'altronde, come recita uno dei loro motti più famosi, "Dio creò una sola squadra perfetta: le altre le riempì di stranieri...".