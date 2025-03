Athletic-Roma, Ranieri e il bigliettino a Valverde: cosa c'era scritto dentro, messaggio per il futuro

Getty Images

ma non nel modo in cui i giallorossi speravano. La squadra disi ferma alma non per la finale che sempre lì si giocherà quantoA passare ai quarti èche ribalta il 2-1 dell’Olimpico con unGrande delusione per la squadra diche ci prova fino alla fine ma non può nulla anche a causa degli. Decisivo infatti l’errore al 12’ diche sbaglia in impostazione e poi si fa espellere con un fallo da DOGSO che gli vale il

Al termine della sfida però èa catturare l’attenzione degli spettatori in tv. Pochi istanti dopo il triplice fischio,e dimostrando ancora una volta la sua sportività. Ma c’è di più.Anche Valverde, sorpreso, lo prende e lo mette nella sua di tasca. Non era dato sapere cosa ci fosse scritto fino alla spiegazione data dallo stesso mister testaccino.

A Sky Sport, dopo la gara, l’allenatore ha detto di. “Siamo molto amici ma”, queste le sue parole. Ai giornalisti che lo incalzavano con le domande poi ha detto chevisto che “lui conosce tanti bravi”, smentendo invece l’ipotesi che tra i due potesse esserci un contatto per farlo diventarequando lui lascerà il ruolo e passerà a fare il dirigente. E tra i suoi primi compiti ci sarà quello di decidere il suo successore.