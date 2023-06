Inigo Martinez non è più un giocatore dell'Athletic Club. L'annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale da parte dei baschi: "Il difensore centrale intraprenderà un nuovo percorso professionale dopo aver rifiutato l'offerta del club".



Il giocatore ha salutato i tifosi baschi tramite un post sul proprio canale Instagram: "Volevo dirvi che questa è stata la mia ultima stagione a difendere la maglia dell'Athletic. Penso che sia arrivato il momento di affrontare una nuova sfida sportiva, mi dispiace. Dal mio arrivo mi avete fatto sentire come uno dei vostri, come un leone in più. Sapete che ho sempre dato tutto, per i miei compagni e per voi. Sempre".



La rottura è totale tra giocatore e club. Dopo che la società basca aveva affermato che il giocatore non aveva accettato il rinnovo, l'entourage ha diramato un comunicato: "Martinez non ha rifiutato nessuna offerta perché l'offerta non esiste. Assistiamo con stupore al comunicato del club, è un atto disonesto per evitare responsabilità. Vogliamo anche far capire quello che è il disagio del giocatore di fronte a questa situazione poiché non ha mai voluto né destabilizzare, né danneggiare il club".