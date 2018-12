Dopo aver vinto il titolo, Gerardo Martino ha lasciato Atlanta, con la franchigia della MLS che ha deciso di puntare su Frank de Boer, ex allenatore di Inter e Crystal Palace. Queste le parole del suo agente, Guido Albers, a Voetbal International: “Orlando Trustfull e Bob de Klerk lavoreranno con lui, la sua avventura inizierà il 15 gennaio. La sua ambizione è quella di rimanere a lungo alla guida di Atlanta, dicono che la Major League Soccer stia per compiere il grande salto sul piano sportivo e finanziario, e lui ne vuole fare parte. Bisognerà giocare in ogni luogo e in ogni dove, ma non c'è il rischio che dopo tre partite venga esonerato. Negli Stati Uniti non mettono fretta agli allenatori. La società gli chiede di promuovere i valori del club e di essere leale, lui lavorerà per un club ben organizzato che lo ha impressionato per gestione e visione. Nei Paesi Bassi ci sarà sempre attenzione per lui, ha capito che ora è solo questione di vincere a livello internazionale”.