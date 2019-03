Il massimo risultato col minimo sforzo. L’Atletico Madrid di Simeone risponde al 4-1 della Juve di ieri con l’Udinese con un successo: finisce 1-0 al Wanda Metropolitano contro il Leganes. Decide un gol di Saul Niguez, che sblocca la partita prendendo il rimbalzo di un rigore che lui stesso aveva tirato ed era stato parato da Lunin. Le due squadre si avvicinano alla sfida di martedì in Champions League con una vittoria. Molto convincente quella di ieri dei bianconeri di Allegri, meno quella dei Colchoneros. Massiccio turnover per il Cholo, tanti errori e poche - anzi pochissime - occasioni da gol. La partita perfetta dal punto di vista del dispendio di energie per preparare quella valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì all’Allianz Stadium.



TESTA GIÀ A TORINO - Godin e Koke fuori per squalifica, Filipe Luis, Lucas Hernandez e Diego Costa per infortunio: grandi rotazioni nell’Atletico Madrid. Nel primo tempo vince la noia: nessun episodio da segnalare se non una conclusione di Griezmann verso la rete bloccata dall’estremo difensore avversario. Il francese, proprio in vista del match di martedì, all’intervallo resta negli spogliatoi sullo 0-0. Questo per far capire quanto la testa dei Colchoneros fosse già proiettata all’impegno di Torino. I ritmi restano decisamente bassi anche nella ripresa, fino al gol di Saul (rigore subito da Correa). Pochi istanti dopo, Thomas Partey colpisce la traversa e Lunin neutralizza una conclusione di Lemar. La partita finisce tra cori irrisori per l’allenatore del Real Madrid Solari (“Resta”) e Courtois e gli insulti alla Juventus. E l'Atletico conferma di avere nella difesa il proprio punto di forza: quinta vittoria consecutiva della squadra di Simeone senza incassare reti.​ MORATA TORNA ALLO STADIUM - Chiusa la pratica Leganes, ora tutti i pensieri sono rivolti alla gara con la Juve. Nel ritorno degli ottavi, mancheranno gli squalificati Thomas e Diego Costa, in forse c’è anche Diego Godin. Il capitano dell’Atletico farà di tutto per recuperare dalla botta subita in allenamento nei giorni scorsi. In Spagna assicurano non si tratti di un problema grave, il futuro interista Godin vuole esserci all’Allianz Stadium. Ad ogni costo. Vuole rispondere presente - anche a causa dell’assenza di Diego Costa - il grande ex Alvaro Morata, che si è visto annullare il gol nel match d’andata. L’urlo di gioia soffocato in gola, lo spagnolo vorrà far bella figura davanti ai suoi ex tifosi. La missione è doppia, perché Morata vuole anche conquistare gli scettici tifosi dell’Atletico. La sfida di ritorno con la Juve può essere l’occasione giusta. Udinese e Leganes sono alle spalle, Juve e Atletico hanno nel mirino il match di martedì. Nei bianconeri c'è la grande consapevolezza che servirà una gara diversa rispetto a quella dell'andata per provare a ribaltare il risultato dell'andata...