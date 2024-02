Atletico, Barrios: 'L'Inter la più forte? Lasciateglielo credere, vogliamo un trofeo'

Pablo Barrios, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni dell'Agencia spagnola EFE, per presentare la sfida di Champions League contro l'Inter e valida per gli ottavi di finale del torneo che prenderà il via martedì a partire dalle ore 21.



L'INTER - "L'Inter è una grande squadra. Lo sappiamo tutti. L'anno scorso hanno fatto un buon cammino in Champions League. Dovremo fare le cose molto, molto bene per riuscire a passare il turno. Loro favoriti? Che la gente continui a dirlo. A noi non fa differenza, noi facciamo il nostro. Il ruolo di favoriti lo lasciamo a loro, se vogliono".



LAUTARO - "È un grande attaccante. Speriamo che i nostri difensori giochino una grande partita in modo che nessuno di loro segni.



SOGNO CHAMPIONS - "È la competizione che tutti sogniamo da bambini di poter vincere. Speriamo di giocare un grande match lì e poi di avere un ritorno più facile qui".



TRASFERTA -"È vero che in questa stagione stiamo attraversando un periodo difficile fuori casa. Ma qui in casa stiamo facendo molto bene con la nostra gente. Dobbiamo migliorare perché è vero che alcune partite ci costano caro.



POCO TEMPO - "Ci sono tante partite. Alla fine della giornata non hai tempo per fare nulla. Giochi una partita, tre giorni dopo ne giochi un'altra. La preparazione tra una partita e l'altra non è la stessa cosa".



VINCERE UN TITOLO - "Bisogna restare sempre uniti. La squadra sta andando bene. Continuiamo così e speriamo di vincere un titolo a fine stagione".