L'Inter è pronta a mettere sotto contratto Diego Godin a parametro zero e secondo As in casa Atletico Madrid è partita ufficialmente la caccia al suo erede. Oltre a Ruben Dias del Benfica, già obiettivo della Juventus, sono 3 i nomi caldi in Serie A con Milenkovic della Fiorentina, Andersen della Sampdoria e anche il sogno Milan Skriniar proprio dell'Inter che restano sul taccuino dei Colchoneros.