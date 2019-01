Filipe Luis, terzino dell'Atletico Madrid, parla a Globoesporte del suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno: "Quando sono tornato dal Chelsea il mio piano era di ritirarmi qui, all'Atletico. Mi hanno detto che dopo la sessione di mercato ne parleremo, e che faranno uno sforzo. Spero mi offrino 2 o 3 anni di contratto per chiudere qui. Rinnovo di un anno? Non potrei sapere dove iscrivere i miei figli a scuola, meglio un triennale. Il calcio brasiliano? E' un'opzione, ma la mia priorità è l'Europa".