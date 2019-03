José Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, gemello di Diego Godin nella linea a quattro dei Colchoneros, parla del futuro del Flaco ad As: "Si parla di una suo possibile addio, mentre starà qui lo seguiremo e apprenderemo da lui, e se ci lascerà ci mancherà, però cerchero di mantenere tutto ciò che di buono ha lasciato nella squadra e nel club, in modo che tutti i fan saranno eternamente grati per quello che ha fatto". Godin, il prossimo anno, salvo sorprese, sarà un nuovo giocatore dell'Inter.