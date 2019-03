L'Atletico Madrid crolla nella notte in cui la Juve gioisce. Gli spagnoli sono caduti per 3-0 all'Allianz Stadium, ecco il loro sconforto nelle parole riportate da Tuttosport:



GODIN - "Non siamo stati capaci di creare nessun pericolo, la Juventus non ci ha sorpreso, sapevamo che sarebbe stata dura. Hanno fatto una partita intelligente, oltre ad attaccare bene hanno anche difeso alla grande".



JUANFRAN - “Questo è un momento duro per noi e per la nostra gente: dobbiamo restare più uniti che mai ora. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, potevamo fare meglio ma è andata così. E' un momento molto difficile per noi, volevamo passare ma non ce l’abbiamo fatta. Rispetto alla partita di andata è stato tutto diverso, qui l’atmosfera era differente e non è stato facile".



SAUL - “La Juventus ha giocato molto bene, era ben messa in campo e ci ha messo in grande difficoltà. In difesa non siamo andati bene oggi, siamo andati in difficoltà e non abbiamo neanche avuto occasioni per far gol”.