Come un professionista di mercato, Antoine Griezmann cerca sempre di portare a casa i migliori giocatori per la sua squadra, anche se in questo caso si tratta di Playstation, dove non ha al suo fianco Diego Costa o Morata, ma Cristiano Ronaldo e Alex Sandro. Nell'undici tipo, come mostrato sui suoi social, c'è anche Paul Pogba, juventino vero e soprattutto amico di nazionale del talentuosissimo attaccante dell'Atletico Madrid. In difesa, poi, è 'tradimento vero': Varane e Sergi Ramos, nessun segnale di Godin o Gimenez. Sulle fasce ci sono appunto Sandro e poi Bellerin dell'Arsenal, mentre in porta si conferma il compagno di squadra Oblak. Ah, in mezzo c'è anche Modric. Poi Salah, CR7 e... Messi. Capitano, proprio Griezmann.