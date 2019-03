Atletico Madrid eliminato dalla Champions dopo il 3-0 della Juventus, Antoine Griezmann commenta a Sky Sport: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo, non siamo entrati in partita e sicuramente abbiamo reso alla Juventus la vita facile. Siamo dispiaciuti, io per primo. Ci sentiamo in colpa, io per primo. Nella partita di andata avevamo imposto noi il ritmo, oggi non è accaduto. Credo che la Juve sia stata superiore a tutti i livelli, come lo eravamo stati noi nella gara di andata. Non so perché non siamo riusciti a rialzarci, mi ricordo del match contro il Bayern Monaco e in quell'occasione all'intervallo avevamo sistemato le cose. Oggi no".