Sul palco del premio Golden Boy la dirigenza dell'Atletico Madrid, parla il presidente Cerezo: "Noi dell'Atletico abbiamo avuto sempre la fortuna di avere grandi giocatori e anche negli ultimi anni continuiamo la tradizione avendo avuto due Golden Boy, Aguero e Joao Felix. Joao è un ragazzo in gamba, gli piace moltissimo giocare a calcio e crediamo che diventerà uno dei migliori giocatori del mondo".



Poi tocca a Berta, ds Atleti: "Eravamo in quattro disposti a pagare la clausola di Joao e abbiamo dovuto far leva su di lui e sulla famiglia, che hanno scelto il passaggio perfetto per la sua crescita e non per la crescita del conto in banca. Ringraziamo loro e Joao per aver scelto l'Atletico Madrid