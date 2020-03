Il quotidiano spagnolo AS riporta una curiosa statistica: l’Atletico Madrid di Simeone ha sempre vinto contro le squadre che ha affrontato nelle eliminatorie di Champions, ma non ha mai battuto quelle in cui militava Cristiano Ronaldo.





El Atleti de Simeone ha ganado TODAS las eliminatorias de Champions ante equipos en los que NO jugaba Cristiano.

Milán

Barcelona (2)

Chelsea

Leverkusen (2)

PSV

Bayern Múnich

Leicester

Liverpool



Real Madrid

Juventus pic.twitter.com/8vz3Z1TG4k — Diario AS (@diarioas) March 12, 2020