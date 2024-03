Atletico-Inter, la designazione arbitrale: Inzaghi ritrova Marciniak dopo la finale di Istanbul, precedenti negativi

La Uefa ha confermato oggi le deisgnazioni arbitrali delle gare in programma mercoledì 13 marzo e valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra cui Atletico Madrid-Inter.



FISCHIA MARCINIAK - Per la partita del Civitas Metropolitano il sestetto arbitrale sarà tutto di nazionalità polacca con la direzione della gara affidata a Szymon Marciniak. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dagli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre Pawel Raczkowski è stato scelto nel ruolo di quarto uomo. Alla sala var ci sarà Tomasz Kwiatkowski con Bartosz Frankowski nel ruolo di assistente var.



PRECEDENTI NEGATIVI - Non un bilancio positivo per l'Inter con l'arbitro polacco che ha arbitrato i nerazzurri ben 8 volte in carriera e con solo 2 vittorie all'attivo di cui l'ultima datata 2020 nella semifinale di Europa League vinta 5-0 da Antonio Conte contro lo Shakhtar Donetsk in pieno covid. Marciniak ha arbitrato l'Inter 3 volte nella passata stagione con due pareggi "positivi" (il 3-3 col Barcellona decisivo per la qualificazione agli ottavi e lo 0-0 al ritorno col Porto che ha mandato l'Inter ai quarti), ma soprattutto la più amara delle sconfitte. Il fischietto polacco era infatti l'arbitro designato per la finalissima di Istanbul che ha consegnato la scorsa Champions League per 1-0 al Manchester City.