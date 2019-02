Dopo la deludente notte del martedì di Champions League prosegue con altre due gare il programma dell'andata degli ottavi di finale. Dopo la vittoria della Roma col Porto scende in campo la seconda italiana rimasta in gara, la Juventus, che fa visita al Wanda Metropolitano all'Atletico Madrid in quella che è a tutti gli effetti una finale anticipata. Oltre ai bianconeri la serata vedrà il Manchester City di Pep Guardiola (altra favorita alla vittoria finale) affrontare lo Schalke 04. Pochi i dubbi di formazione, soprattutto per Massimiliano Allegri che deciderà solo all'ultimo se affidarsi a Mattia De Sciglio o a Joao Cancelo nel ruolo di terzino destro. Ballottaggio in attacco, invece, per Diego Simeone che, recuperato Diego Costa, dovrà decidere se lanciarlo dal primo minuto al posto dell'ex Alvaro Morata.





LE PROBABILI FORMAZIONI



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, Sanè, Bruma, Oczipka; McKennie, Rudy; Serdar, Bentaleb, Konoplyanka; Embolo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; David Silva, Aguero, Sterling.





DOVE VEDERLE

Atletico Madrid-Juventus verrà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1 e da Sky per i soli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).​ Schalke 04-Manchester City, invece, sarà trasmessa in diretta solo su Sky Sport Football (canale 203 di Sky) e su Sky Sport (canale 253).