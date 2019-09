Juve in campo, social scatenati. Come spesso accade, il mondo virtuale ha seguito passo dopo passo le gesta di Ronaldo e compagni al Wanda Metropolitano. Tanta l'ironia scaturita dalla sfida contro l'Atletico: dalla maglia azzurra, paragonata a quella del Napoli...ad un napoletano come Koulibaly. C'è chi, infatti, invoca l'aiuto del difensore partenopeo, autore di un autogol non più tardi di 20 giorni fa. Spazio anche ad un 'alleluia!' per il gioco di Sarri, a Ramsey e Rabiot che diventano come Sandra e Raimondo e allo stupore per Dybala in campo: ecco tutte le migliori reazioni!