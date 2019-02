Hanno alle spalle anni di confronti ad altissimo livello nel derby di Madrid e domani sono attesi all'ennesima sfida: Cristiano Ronaldo contro Antoine Griezmann, questo uno dei tanti motivi di interesse di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League. I due sono i grandi delusi dell'ultimo Pallone d'Oro. Nell'occasione il francese (terzo) dichiarò che sarebbe intervenuto alla premiazione «per rispetto degli altri candidati», il che apparve una frecciata diretta al forfait del portoghese, con il quale la rivalità è alta. Griezmann è in un momento d'oro, ha segnato nove gol nelle ultime dieci partite di Liga, tuttavia secondo i bookmaker di Stanleybet.it tra i due il goleador più probabile è Cristiano Ronaldo, a 1,80 contro il 2,25 della punta dell'Atletico. Sullo stesso piano di Griezmann c'è Diego Costa. Da seguire anche la sfida incrociata tra due ex: un gol di Mandzukic (un anno all'Atletico) è a 3,00, il graffio di Morata (due stagioni in bianconero) vale 3,15. A CR7, che ai colchoneros in carriera ha già segnato 22 volte, è dedicata anche una quota ad hoc: una sua rete su punizione vale 10 volte la scommessa.Quanto al pronostico del confronto, la Juventus è chiaramente favorita nella scommessa sul passaggio del turno, 1,45 contro 2,55, ma per il match di domani l'equilibrio è quasi perfetto: il «2» bianconero è a 2,75, di un soffio preferito al successo dei padroni di casa, dato a 2,80, mentre il pareggio si gioca a 3,00. La squadra di Simeone ha la migliore difesa della Liga (soltanto 17 gol subiti) e non ha incassato reti nelle ultime tre partite di Champions League; la Juve non è da meno, con solo 15 gol incassati in campionato e quattro nelle sei partite del girone Champions: la scelta degli analisti Stanleybet.it si orienta come prevedibile su un match da Under, esito quotato al ribasso (1,50), mentre l'Over sale in alto (2,40).