Come riporta Tuttosport, l'occasione dell'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid ​aiuterà anche a fare il punto sul mercato. Così, a Stoccolma, Sarri e Paratici avranno un colloquio per capire - tra gli obiettivi del tecnico e quelli della dirigenza - quali mosse fare nelle prossime settimane. Il nome di Dybala sarà quindi centrale, in attesa che il campo possa dare qualche risposta in più: non solo lui, però, ​è sulla lista dei partenti.