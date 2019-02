Il Corriere di Torino fornisce un po' di numeri in vista della sfida tra Atletico e Juve: nella gara che si disputerà a Madrid alle 21 di domani, lo stadio incasserà più di quanto potrebbe fare lo Stadium al massimo dello splendore. 'Si gioca pure per il bilancio', scrive il quotidiano. Che sottolinea i 56,8 milioni di euro segnati solo per i match day dell'Atletico. La Juve? 51,2 milioni di ricavi dallo Stadium.