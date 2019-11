Al sito ufficiale dell'Uefa, il centrocampista dell'Atletico Koke ha parlato della sfida persa contro la Juventus: “Praticamente non hanno mai tirato in porta, solo quella punizione appena prima dell'intervallo. Quindi la squadra ci ha provato, combattuto, ha mosso bene la palla e ci manca solo metterla dentro. E’ da un po’ di tempo che non vinciamo in trasferta, ma ho fiducia nei miei compagni e nell’allenatore - le sue parole -. Lavoreremo per invertire questa tendenza. Spesso siamo stati accusati di vincere giocando male, adesso ci sta capitando il contrario: giochiamo bene ma non vinciamo. Creiamo occasioni, ma dobbiamo essere più cinici nell’area di rigore avversaria. Non possiamo essere critici per la prestazione offerta con la Juventus”.