Gabi, ex capitano dell'Atletico Madrid, parla a Marca di Godin, in scadenza di contratto e a un passo dall'Inter: "Se fossi nella dirigenza dell'Atletico farei uno sforzo per far rinnovare Godin. Si merita altri tre anni di contratto, è il capitano dei colchoneros e anche il miglior centrale del mondo per determinazione e carisma".