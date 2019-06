L'Atletico Madrid torna alla carica per Suso. Come scrive il Corriere dello Sport, i Colchoneros sono pronti a esercitare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida per l'estero, con il Milan pronto a cedere lo spagnolo per abbassare il rosso in bilancio. Le trattative per il rinnovo con i rossoneri si sono arenate, e ora lo spagnolo può tornare in Liga.