Dopo la positività al Covid-19 dell'attaccante portoghese Joao Felix, un altro guaio in casa dell'Atletico Madrid, capolista della Liga: Diego Pablo Simeone deve fare i conti anche con la positività di Moussa Dembelé, l'attaccante francese arrivato nella capitale spagnola durante la finestra di mercato invernale.



Dembelé, appena arrivato dal Lione, non ha avuto nemmeno il tempo di essere schierato e ha già contratto il virus, pertanto sarà costretto a rimanere in isolamento, dunque a saltare i prossimi impegni dei 'Colchoneros', in campo anche negli ottavi di finale della Champions contro il Chelsea (andata al Wanda Metropolitano il 23 febbraio, ritorno a Stamford Bridge il 17 marzo).