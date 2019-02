Santiago Arias era entrato in orbita Juventus nello scorso mercato estivo, prima di approdare all’Atlético Madrid. L'esterno colombiano parla al Corriere dello Sport in vista del big match degli ottavi di Champions League: “Dobbiamo confermare il nostro valore contro una grande avversaria. Potevo essere bianconero? Lasciamo stare il passato. Sono all’Atlético e sono felice di essere qui. Voglio dare il massimo per ha avuto in me”.



LA FAVORITA - “E’ complicato dire chi è favorito. Finora loro hanno disputato una grande stagione e credo che sia giusto considerarli favoriti per arrivare alla finale, ma la Champions è una competizione strana, che si gioca partita dopo partita, e nell’arco di 180’ possono succedere tante cose. Noi scenderemo in campo convinti delle nostre potenzialità: siamo l’Atlético e possiamo battere chiunque”.



RONALDO - “Se temo che CR7 sia decisivo come in tanti derby? Per me è sempre la squadra ad essere decisiva. Vincerà quella che sarà più concentrata, che dimostrerà di essere forte e di conoscersi meglio. Siamo arrivati a un punto della stagione in cui non si può più sbagliare e non vogliamo farlo”.



WANDA METROPOLITANO - “Giocare nel nostro stadio e di fronte alla nostra gente è una motivazione in più e affronteremo la Juve con l’obiettivo di dimostrare il nostro valore. Serviranno attenzione ed energia, ma ci siamo preparati bene per questa sfida e vogliamo far vedere chi siamo”.