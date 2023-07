Cesar Azpilicueta è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, ecco le sue prime parole con la maglia dei colchoneros riportate da Mundo Deportivo: "Sono molto felice di essere qui. Le prime ore e i primi giorni sono stati fantastici. Non vedo l'ora che inizi la stagione. Sono un giocatore che non ha mai chiesto ad alcun allenatore di giocare in una determinata posizione. Vengo ad aiutare il club il più possibile grazie alla mia esperienza. Le nuove posizioni sono sempre una sfida e un'opportunità per continuare a migliorare. Fino all'ultimo giorno. Perché un solo anno di contratto? Ho 33 anni e non posso cambiarlo. L'anno scorso ho firmato due anni con il Chelsea e quest'anno ho deciso di cambiare perché pensavo fosse la cosa migliore. Gli anni di contratto vanno guadagnati sul campo. Il passato è molto bella, ma devi dimostrare il tuo valore ogni giorno".