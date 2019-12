Atletico Madrid-Barcellona è il big match e posticipo domenicale che chiude la 15esima giornata della Liga in Spagna una sfida ricca di fascino e intrecci fra due squadre, rivali di Juventus e Inter in Champions, che stanno attraversando momenti di forma differenti e che si giocano tanto per il proseguo del campionato.



Da un lato i padroni di casa allenati dal Cholo Simeone in una settimana sono sia ripiombati nel problema pareggite in campionato che li ha portati a -6 dal Real capolista e hanno anche messo a rischio la qualificazione agli ottavi di Champions uscendo sconfitti nel big match contro la Juventus. Dall'altro Messi e compagni hanno già strappato il pass da primi del girone per gli ottavi di Champions e in caso di vittoria riaggancerebbero il Real in vetta alla classifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saul; Correa, Herrera, Thomas, Koke; Joao Felix, Morata.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO..