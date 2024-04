Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: fuori Reus, Morata sfida Fullkrug

Di seguito i 22 titolari designati dai tecnici di, protagoniste al Civitas Metropolitano della gara di andata dei quarti di finale di Champions League. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Arsenal-Bayern Monaco (andata 2-2).La sorpresa più grande è la panchina per Marcoe Julian, armi a gara in corso al pari di Bynoe-Gittens, Haller e Moukoko; Simeone schiera molti dei suoi giocatori migliori al netto dell'assenza pesante di Depay, fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi da subentrante. Azpilicueta sostituisce l'uomo mercato Mario Hermoso, anche lui fuori causa, ci sono nei cinque di centrocampo i due ex Udinesedietro al duo Morata-Griezmann. Per i tedeschi,perno centrale dell'attacco, dietro di lui

(3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.