Atletico Madrid, Cerezo attacca sul caso Alvarez: "Var strumento terrificante, ha reso il calcio più ingiusto"

In Spagna non si placano le polemiche dopo l'ottavo di finale di Champions League fra Real Madrid e, deciso ai rigori con l'intervento decisivo delsul rigore di(goal non convalidato per un doppio tocco). L'ultimo a commentare la decisione del VAR, come si legge su Marca, è stato, presidente dell'Atletico Madrid."Fino a mercoledì pomeriggio eravamo pronti per vincere le tre competizioni: Champions League, Copa del Rey e Liga. Questa notte,e, che era quella di continuare in Champions League", ha dichiarato il presidente biancorosso.

"Non mi piace il VAR, ma non è che lo dico adesso, l'ho sempre detto. Non critico il VAR per l'errore dell'altro giorno.. Tutti crediamo che il VAR sia stato, causi più problemi e ci siano più critiche all'arbitro", ha spiegato Cerezo.a tutti i colchoneros. "Calma, abbiamo una squadra fantastica e non dobbiamo più pensare a mercoledì, lo faremo per le azioni che dobbiamo fare. Il nostro obiettivo è domenica prossima alle nove di sera nel nostro stadio, contro il Barça in una partita importante di campionato", ha concluso Enrique.