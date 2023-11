Il futuro di Antoine Griezmann appare sempre più legato all'Atletico Madrid. Dalle parole rilasciate a COPE dal presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo, arriva la conferma della volontà di andare più avanti della scadenza di contratto del francese, fissata per giugno 2026.



LE PAROLE - "Griezmann ha un contratto lungo. Resterà qui finché vorrà: ha un contratto fino al 2026. Lo stesso vale per Simeone".