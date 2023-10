Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a BeSoccer del futuro di Joao Felix, in prestito al Barcellona: "Joao è libero di dire quello che vuole, sa che è un giocatore dell'Atletico Madrid, in prestito al Barcellona. Penso che sarà ed è uno dei migliori giocatori d'Europa. Dal punto di vista tecnico non capisco perché all'Atletico non ha funzionato e lì sì. Siamo felicissimi. Cosa vogliamo di più? Che sia il miglior giocatore del mondo. Auguro il meglio a Joao Félix, che abbia un grande campagna al Barcellona e dopo quest'anno vedremo cosa succederà".