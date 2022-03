Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha risposto stizzito alle domande dei giornalisti, a margine del pranzo ufficiale con la dirigenza del Manchester United, sul possibile approdo di Diego Simeone sulla panchina del PSG: "Avete sempre qualcosa di cui parlare, altrimenti sareste a casa. Avete sempre qualcosa da raccontare, anche se è falso. Simeone ha una partita molto importante da preparare, questo è ciò che conta per lui e per noi adesso", riporta As.