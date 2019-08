L'Atletico Madrid ha provato il colpo Allan con il Napoli e ha presentato un'offerta da 55 milioni di euro sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Secondo Tuttosport, tuttavia, il patron del club partenopeo ha declinato l'offerta così come successo lo scorso gennaio col PSG perché la cifra è ritenuta troppo bassa per un giocatore così fondamentale per Ancelotti.