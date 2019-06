Joao Felix è pronto a trasferirsi all'Atletico Madrid per una cifra da record, sia per il club che per un ragazzo di appena 19 anni. I colchoneros, come riportato da Gazzetta.it, hanno formalizzato un'offerta da 126 milioni di euro per il cartellino del gioiello classe '99 del Benfica, identificato come l'erede di Cristiano Ronaldo e per questo seguito anche dalla Juventus. Alla sua età, però, CR7 si trasferì dallo Sporting al Manchester United per "appena" 12.24 milioni di sterline, quasi un decimo rispetto alla cifra attuale. Nemmeno nell'affare tra Real Madrid e Juventus, chiuso a 105 milioni, Ronaldo è stato pagato quanto Felix.