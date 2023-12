Secondo quanto riporta Footmercato.net, Redouane Halhal, difensore classe 2003 che ha lasciato il Montpellier in estate decidendo di non accettare il primo contratto da professionista, sarebbe ad un passo dall’approdo all’Atletico Madrid. Il giocatore ha firmato un contratto di un anno e mezzo con la possibilità di rinnovare per un’altra stagione in base alle presenze in prima squadra visto che per ora sarà aggregato alla formazione B.